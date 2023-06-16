عبدالمنعم السيد: محطة تحيا مصر ستحول البلاد إلى مركز تجارة عالمي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر تمتلك مساحات و وجهات وموانئ تؤهلها لتكون واحدة من أهم الدول التي تقدم خدمات لوجيستية في العالم وتحقق حصيلة دولارية كبيرة حيث أن الموانئ تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان مضيفا أن سنغافورة أكبر الدول في مجال الخدمات اللوجستية.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس تعد أكبر مشروع تطوير تشهده الموانئ المصرية بتكلفة 7.2 مليار جنيه.



وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد ،أن محطة تحيا مصر هي أحد أهم مشروعات النقل البحري في البلاد والتي تساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، نظرًا لكونها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة وأيضا سترفع تصنيف ميناء الإسكندرية عالميا وستحول مصر إلى مركز تجارة عالمي.

تابع: المحطة يجرى تنفيذها على الأرصفة 65-66 لتنقل الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60 % من حجم تجارة مصر إلى جميع الموانئ وتوفر المحطة حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة فنحو 96%؜ من العمالة من المصريين.



وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، أن

ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا، وهي تتلائم مع السفن العالمية حاليا حيث يتجه العالم حاليا لاستخدام السفن ذات الحجم الكبير.

محطة تحيا مصر تدعم تجارة الترانزيت



وذكر الدكتور عبد المنعم السيد ان محطة تحيا متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية تدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.

