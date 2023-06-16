معاون رئيس الوزراء الأسبق: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية توفر العملة الأجنبية

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر، بميناء الإسكندرية، إننا نفتتح مشروعات هامة للغاية، فنحن نسعى بكل الطرق لتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الموانئ من أهم الطرق لتوفير العملة الأجنبية، متابعا: تم تطوير أكثر من ميناء خلال عهد الرئيس السيسي، من أجل توفير العملات الصعبة.

واسترسل: الأسطول التجاري يساهم الدولة بشكل كبير خلال وقت الأزمات، كما أنه يعمل على توفير العملات الأجنبية، توفير فرص عمل جديدة ومتعددة للشاب.

وشدد على أن قطاع النقل المصري شهد طفرة كبيرة وحقيقية، منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.