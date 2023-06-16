عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس ميناء الإسكندرية السابق: محطة تحيا مصر إنجاز كبير تضعنا على خريطة العالم

صدى البلد

أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، أن انشاء محطات حاويات ومناطق لوجستية تخدم عليها انجاز غير مسبوق ويحقق مكسب غير عادي ويوفر فرص عمل كبير، مشيرا إلى أن مصر تأخرت في هذه الخطوة ولكن بدأ في وقت مناسب.

وأضاف طارق شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن افتتاح محطة تحيا مصر انجاز كبير ومجهود كبير مبذول من الدولة ومن وزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلا: "ما يحدث طفرة في الموانئ المصرية غير مسبوقة وزيادة الأرصفة اللوجستية ومصر تضع نفسها على خريطة العالم".

وتابع: "اللي ينظر لحركة التجارة العالمية هيلاقي ميناء اسكندرية وتطوير الموانئ المصرية سيساعد في تعزيز حركة التجارة وجميع موانئ الجمهورية الجديدة وأيضا القديمة تشهد تطوير يزيد من الدخل المصري بعد تكبد مئات الملايين من الدولارات بسبب تأخيرات السفن".

الاعلامي عمرو خليل التجارة العالمية إفتتاح محطة تحيا مصر إسكندرية الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

ترشيحاتنا

توقعات بانخفاض سعر الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة في مصر

لماذا نقرأ سورة السجدة في فجر الجمعة..وهل يزيد بها رزقي ؟

رئيس الصحفيين العرب: مصر والعراق قطبان حقيقيان في الثقافة والإعلام

رئيس ميناء الإسكندرية السابق: محطة تحيا مصر إنجاز كبير تضعنا على خريطة العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن معاهدة ستارت مع روسيا

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 : خصص وقتًا للترفيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. تعرفي على طرق تخزين اللحم المفروم الصحيحة

كيرفي وكلها اناقة.. شاهد عارضة أزياء سعودية تشعل السوشيال ميديا بجمالها

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية|صور

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ