رئيس ميناء الإسكندرية السابق: محطة تحيا مصر إنجاز كبير تضعنا على خريطة العالم

أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، أن انشاء محطات حاويات ومناطق لوجستية تخدم عليها انجاز غير مسبوق ويحقق مكسب غير عادي ويوفر فرص عمل كبير، مشيرا إلى أن مصر تأخرت في هذه الخطوة ولكن بدأ في وقت مناسب.

وأضاف طارق شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن افتتاح محطة تحيا مصر انجاز كبير ومجهود كبير مبذول من الدولة ومن وزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلا: "ما يحدث طفرة في الموانئ المصرية غير مسبوقة وزيادة الأرصفة اللوجستية ومصر تضع نفسها على خريطة العالم".

وتابع: "اللي ينظر لحركة التجارة العالمية هيلاقي ميناء اسكندرية وتطوير الموانئ المصرية سيساعد في تعزيز حركة التجارة وجميع موانئ الجمهورية الجديدة وأيضا القديمة تشهد تطوير يزيد من الدخل المصري بعد تكبد مئات الملايين من الدولارات بسبب تأخيرات السفن".