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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

سعد الصغير وبرلنتي
سعد الصغير وبرلنتي

فجرت برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير مفاجأة للجمهور، بشأن انفصالهما، مشيرةً إلى أن سبب الانفصال يعود لتعرضها للخيانة.

وكتبت برلنتى عامر: "بالنسبة لكل الناس والصحفيين المحترمين مش عارفة أرد وبكتب الكلام بالعافية وبيتكتب  غلط تلفوني في حد متتبع تليفوني حسبي الله ونعم الوكيل".

 

تابعت: “وبتهدد علشان متكلمش ولا أقول للناس الموضوع كبير جدا هي مش مجرد واحدة بيخوني معاها لا دة في فيديوهات واثبات وفويسات وهو نفسة بيقول عندها "مرض” يعني اية مش عارفة بس قال ان هو غلط علشان حاجة غريبة هو طبعا مينفعش انزل مستوايا وان أتكلم علي واحدة زي دي بس الموضوع فيه بلاوي ومصايب تشيب".


طليقة سعد الصغير

كشفت رانيا صالح العديد من المفاجآت والحقائق عن طليقها سعد الصغير، وذلك بعد غيابها عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه من قبل لكشف فضائحه.

وقالت رانيا صالح في لقاء مع موقع صدى البلد، إن سعد الصغير يخشي زوجته برلنتي كثيرا، مشيرة إلى أنها وصلت لها تهديدات بعدم حضور المؤتمر وإلا ستفقد ابنها.

وعرضت طليقة سعد الصغير خلال اللقاء تسجيلات صوتية له، أثناء محاولته العودة لها ولكنه يخشى برلنتي التي كشفت الكثير عن حياته أمام وسائل الإعلام وعبر الإنترنت.

ووجهت برلنتي عامر رسالة إلى زوجها الفنان سعد الصغير من خلال حسابها على إنستجرام، حيث نشرت برلنتي" صورا لها مع سعد وكتبت:" وقف النصيب لحد الخيانة وشكرا انا بنسحب وياريتها حاجة تستاهل".

 

وأجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

 

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.  

 

كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.

سعد الصغير برلنتي عامر

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