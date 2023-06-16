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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في استجابة سريعة للأهالي: إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية المحرص بالمنيا

إصلاح كسر بماسورة
إصلاح كسر بماسورة مياه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع المشكلة التى تسبب فيها كسر ماسورة مياه الشرب بقرية المحرص التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي جنوب المحافظة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وعلى الفور تم إصلاح الكسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة و إزالة أسباب الشكوى، وجار حالياً عمل اختبار خط المياه بالقرية، وعقب فترة الاختبار سوف تقوم الوحدة المحلية بأعمال الردم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.

 

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

من جانبه، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالى قرية المحرص يأتى ضمن عمل منظومة الشكاوى بالمحافظة بمتابعة وتوجيهات المحافظ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وضرورة التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها فورا.

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات اللازمة الخدمات المقدمة للمواطن اللواء اسامة القاضي بطولة الجمهورية للملاكمة ركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى مركز ومدينة ملوي

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