فيديو على الفيس بوك.. حبس أب تعدى على نجلته بالضرب بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على نجلته وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة"، بعد تداول مقطع فيديو له عبر فيس بوك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية عندما تم تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض طفلة للتعدى بالضرب من قبل والدها بالقاهرة ، تمكن رجال الأمن من ضبطه وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض "طفلة" للتعدى بالضرب من قِبل والدها و إحداث إصابتها "بكدمات متفرقة".

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل لوالدها وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) ، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

