بالمفتاح المصطنع.. حبس شخص سرق سيارة نقل بالخليفة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة "قلاب- نصف نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض علي أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "قلاب- نصف نقل".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنها باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.