بعد الفوز ببطولة إفريقيا.. عمرو السولية يستمتع بعطلته| شاهد

شارك عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، صوراً من عطلته في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر السولية بملابس البحر، مستمتعاً باجازته بعد حصد لقب بطولة افريقيا مع النادي الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية، عن نبأ سار يخص الأهلي والوداد المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي: " منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، امتيازا خاصا لثمانية أندية المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة السوبر الإفريقي المقرر في الـ 20 أكتوبر المقبل".