اقطف وكل.. مشمش سانت كاترين يملأ الوديان والجبال

عندما تقوم برحلة داخل وديان سانت كاترين في فصل الصيف تجد نفسك وسط أشجار المشمش الطبيعية التي زرعها البدو وتركوها لعابري السبيل والمغامرين.

تشتهر سانت كاترين بموسم المشمش والخوخ الطبيعي في وديان وجبال وادي الأربعين والتلة ووادي جبال ووادي الطرفة ويتميز مشمش سانت كاترين بأنه طبيعي "أورجانيك".

يحرص سكان سانت كاترين علي زراعة أشجار المشمش امام منازلهم ورعايتها طوال العام حتي تعطي ثمار جيدة وتجفيفها حتي يحل موسم الشتاء يتناولونها في الطقس البارد .

قال الشاب صالح عوض أن أشجار المشمش تنتشر بسانت كاترين وهي من الأشجار التي تعطي ثمار كبيرة الحجم نظرا للطقس البارد المناسب لنمو تلك الأشجار مشيرا إلي أنها منتشرة في وادي جبال والأربعين و التلعة و الإسباعية واضاف عوض أن موسم المشمش يجمع السكان الثمار الناضجة لتناولها وتجفيف ما يزيد عن حاجاتهم .

وأضاف الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ قبيلة الجبالية أن محصول المشمش من افضل محاصيل الفاكهة بسانت كاترين التي تقوم علي مياه الأمطار والسيول مشيرا إلي أن سانت كاترين تنتشر بها أشجار الخوخ والتفاح واللوز والجوز نتيجة مناخها البارد الذي يجعل أشجار الموالح تنمو بشكل طبيعي .

وتجذب الفاكهة الطبيعية سياح السفاري وعشاق المغامرة حيث خلال رحلاتهم يجلسوا بجانبها و يتناولون ثمارها الشهية من الفاكهة الطبيعية .

مشمش سانت كاترين

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مشمش سانت كاترين الطبيعي

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