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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعبئة والإحصاءء: تعداد مصر وصل 105 ملايين و55 ألف نسمة.. تفاصيل

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

كشف عبد الحميد شرف الدين مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تفاصيل ارتفاع عدد سكان مصر وفقا لبيان الجهاز، مشيرا إلى أن إجمالي عدد سكان مصر حتى اليوم 105 مليون ونحو 55 ألف نسمة.

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‏الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في 31 ديسمبر 2022‏


وأوضح عبدالحميد شرف الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن ارتفع عدد سكان مصر، خلال آخر 20 يوما، قرابة 85 ألف نسمة، ليرتفع الإجمالي من 104 ملايين و971 ألف نسمة يوم 26 مايو الماضي إلى 105 ملايين و55 ألف نسمة اليوم الجمعة.

وتابع عبد الحميد شرف الدين مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن بلغ عدد المواليد خلال الفترة من 1/10/2022 إلى 3/6/2023 نحو 1،392 مليون مولود بمتوسط يومي 5683 مولودًا و237 مولودًا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة حوالي 4 مواليد بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريبًا.


وأشار عبد الحميد شرف الدين مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إلى أن العام الحالي أفضل من العلم الماضي، في موضوع ارتفاع نسبة المواليد، ولكن مازال بعيدا عن ما نريده.


 

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