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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور مميز لـ رامي ربيعة وزوجته على انستجرام| شاهد

صدى البلد

شارك رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي صوراً في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ربيعة رفقة زوجته في اطلالة صباحية كاجوال، وخطفا الأنظار معاً في ظهور مميز.

من جانب آخر، بعد الفوز بدوري الأبطال للمرة الحادية عشرة، واصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تصدره لقائمة الأكثر فوزًا بدوري الأبطال من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم 2022-2023.

وأسهم للمرة الخامسة في الفوز بلقب دوري الأبطال، حيث شارك في الفوز باللقب 2012، و2013، وفي 2019-2020، و2020-2021، والموسم الحالي 2022-2023.

وأسهم في الحصول على اللقب ثلاث مرات كل من: محمد الشناوى، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2022-2023.

أحدث ظهور رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي

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