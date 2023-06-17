أرخص سيارة من فورد فى مصر .. اعرف أسعار كل الموديلات

تعتبر السيارات الأمريكية فى مصر ، ذات سمعة طيبة لما تمتلكه من متانة وقوة فى طرازتها المختلفة ، ولكن مؤخرا قدم الوكيل المحلى للعلامة التجارية السيارة فورد فوكس ، والتى يتم بيعها كموديلات 2022 – 2023 .

فورد فوكاس موديل 2023

ولذلك تاتى السيارة فورد فوكس كارخص سيارة من الشركة الأمريكية داخل السوق المحلى المصرى .

ومن المعروف ان السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ، تاتى بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية .

فورد فوكاس موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة فورد فوكاس موديل 2023 ، فتاتى بطول 4382 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

وتقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، 6 وسائد هوائية، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلال HLA، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

فورد فوكاس موديل 2023

واسعار فورد فوكس فى مصر ، كالتالى :

- أوتوماتيك / TREND 4D 2022بسعر 470,000 جنيه

- أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2022بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2022بسعر 500,000 جنيه

- أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2022بسعر 535,000 جنيه

- أوتوماتيك / TREND 4D 2023بسعر 990,000 جنيه

- أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2023بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2023بسعر 1,050,000 جنيه

- أوتوماتيك / TITANIUM 5DR 2023بسعر 1,080,000 جنيه

- أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2023 بسعر 1,085,000 جنيه