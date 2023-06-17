وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك عربي | تفاصيل

بدأ وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل زيارة رسمية إلى المغرب الجمعة، يلتقي خلالها مع وزيري الداخلية والصحة في البلاد من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الوزير أربيل، زار كنيس "الملك داود" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتلا الصلاة اليهودية "مي شبيريخ" لمباركة ملك المغرب محمد السادس.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية الإسرائيلية للمغرب، وسط تظاهرات شعبية منددة.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الرباط، والتقي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

كما زار رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.



واحتجاجا على زيارة أوحانا نظم نشطاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.

كما شهد يونيو الجاري زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إلى الرباط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.