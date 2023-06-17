عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حقك تنظمي" تقدم خدماتها لـ34 ألف سيدة في قنا

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

نجحت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ34 ألفا و245 سيدة ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي نفذتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 4 إلى 15يونيو الجارى، تحت شعار "حقك تنظمي". 


قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، إنه تم تنظيم الحملة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو بمراكز" قنا، أبوتشت، الوقف، دشنا"، أما المرحلة الثانية فتم تنظيمها خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو بمراكز "نجع حمادى ، فرشوط ، قفط ، قوص ، نقادة".

 

بعّدت العربية عن محطة البنزين| السائق البطل يكشف تفاصيل مأساة في قنا

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. افتتاح المجمع الطبي الخيري بقرية أولاد نجم بنجع حمادى 

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تم تقديمها بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

 

وقدم محافظ قنا ، الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة.

 

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بـ قنا ، إلى أن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ 3362 سيدة، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات 18555 سيدة.

 

وتابعت الشهير، حيث تم صرف حبوب مركبة لـ 13519سيدة، وحبوب أحادية لـ 2231 سيدة، وحقن أحادية لـ 3086 حالة، وتركيب 1230 لولبا " نحاسى- هرمونى"، وصرف حقن مركبة لـ 1084 سيدة، وإعطاء كبسولات لـ 319 حالة، وصرف 425 واقيا، و27 قرص موضعى.

 

و أضافت مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بـ قنا، بالإضافة إلى متابعة الحمل لـ 1022 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ 1441 سيدة، وتقديم المشورة لـ 7650 سيدة، و إجراء كشف باطنة لـ 431 سيده، وعمل 1393 كشف أشعة تلفزيونية "سونار"، و342 حالة كشف أطفال.

 

قنا حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة تنظيم الأسرة مديرية الصحة الحملة التنشيطية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

بمواصفات طلبها أوسوريو.. ميدو يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

نيفين الكيلاني ومحافظ قنا يفتتحان قصر ثقافة نجع حمادي

صحة قنا تناظر 1554 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بـ أبوتشت ودشنا

ترشيحاتنا

الدولار يرتفع عالميا من جديد ويعوض خسائره لهذه الأسباب

في ذكرى وفاة محمد متولي الشعراوي.. كان مستجاب الدعاء وهذه أشهر مقولاته

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف مدرسة غرب أوغندا

انفراجة في أسعار الدواجن.. الدولة تنجح في ضبط الأسواق رفقا بالمواطنين| تفاصيل

سيف برونزي عمره 3000 عام يثير فضول علماء الآثار

الثانوية العامة 2023 | نصائح ذهبية لتقفيل امتحان اللغة العربية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير ضجة بهذه الإطلالة

موفقة.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في الكويت

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ