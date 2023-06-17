صلاح حليمة: العلاقات المصرية الأفريقية شهدت نقلات نوعية عديدة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن العلاقات المصرية الأفريقية على مدار السنوات الماضية، شهدت نقلات نوعية عديدة في كافة الملفات.

وأضاف صلاح حليمة خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك نشاط واضح وإيجابي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشددا على أن مصر تتحرك لحل الأزمات الساخنة، في الدول المجاورة.

وأكمل: مصر حققت ىإنجازات كبيرة، فيما يتعلق بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، كما أن مصر كان لها دور كبير في السيطرة على فيروس كورونا، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.