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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله لـ صدى البلد: لم أتوقع الفوز

يحيي الطاهر عبدالله
يحيي الطاهر عبدالله

أعلنت لجنة تحكيم جائزة يحيى الطاهر عبد الله في دورتها الثالثة، عن المجموعة القصصية “صلاة الخواجة ويلي” للقاص علاء الدين فايز.

 

علاء الدين فايز: توقعت وصولي للقائمة القصيرة والمفاجأة  كانت الفوز بالمركز الأول 

 

وخلال حديثه لـ صدى البلد قال علاء الدين فايز: كنت أعمل على المجموعة من فترة، استجمعت خبرتي في أندية الأدب واستجمعت محاولاتي القديمة وبدأت أكتب إلى أن شعرت أن ما أكتب يستحق شيئًا، تواصلت مع بعض من أثق بهم وأخص بالذكر دكتورة إيمان الدواخلي كما اشتركت في ورش كتابة مع أستاذة شيرين هنائي وأستاذة زهرة عبداللاه وأستاذة منى الشيمي وكلهن علامات في هذا المجال وبعدها تقدمت للجائزة وكنت أتوقع وصولي للقائمة القصيرة والمفاجأة السعيدة كانت الفوز بالمركز الأول وقوة لجنة التحكيم وكلها أسماء أعتز بها، غمرتني سعادة جعلتني أسترجع شريط القصص أمام عيني ولحظة كتابة كل منها ثم بدأت في إخبار المقربين مني.

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واستطرد: المجموعة وإن كانت قصص مختلفة بتكنيكات مختلفة وأزمنة وشخوص عديدة إلا أن ما يجمع بينها هو فكرة الاغتراب السؤال عن الهوية والمعاناة الإنسانية على مختلف صورها.

 

علاء الدين فايز: أعتز باقتران اسمي وتجربتي باسم يحيي الطاهر عبدالله 

 

وأنهى حديثه: الأستاذ يحيى له معزة خاصة عندي، أحيانا مع  نفسي او مع آخرين تجدينني أردد "أخبروا أسماء عن أبيها"، هو كاتب مجدد يمكن ان تستشعري الفرق والتجريب على مستوى اللغة والحوار والمواضيع من بدايته قصصه المنشورة لذا أعتز باقتران اسمي وتجربتي باسمه.

يحيي الطاهر عبدالله المجموعة القصصية جائزة يحيى الطاهر عبد الله صلاة الخواجة ويلي علاء الدين فايز

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