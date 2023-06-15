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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"قراءة التاريخ من خلال المسكوكات" ندوة فى بيت السنارى.. الاثنين

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "ضُرب في مصر.. قراءة التاريخ من خلال المسكوكات" للباحث محمد عبد الحميد الملاح، وذلك يوم الاثنين 19 يونيو، في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الندوة على توضيح أهمية المسكوكات كمصدر للتأريخ وذلك من خلال تحليل بعض النماذج، للتعرف على الفترات الزمنية والثقافات والحضارات التي أنتجتها، كما تسلط الندوة الضوء على شرح وتفسير طبيعة الرموز والنقوش والنصوص والقيمة الاقتصادية والتطور التقني لهذه المسكوكات.

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وتكمن أهمية المسكوكات في إفادتنا بالقوة الاقتصادية والعلاقات التجارية الدولية للمجتمعات القديمة، بالإضافة إلى تحديد تواريخ الحكام اللذين ضربت في عهدهم هذه العملة، وخاصة التعرف على صورة بعض الشخصيات المنقوشة وبعض المباني المهمة أو على النماذج التي كانت تشكل أهمية بالنسبة للمجتمعات كصور للماشية أو بعض المغروسات والرموز المتميزة وقد بدأ الاهتمام بهده المصادر مند القرن التاسع عشر.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة وفهم تاريخ الفنون والحرف وتطورها عبر العصور، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

الجدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

بيت السناري السيدة زينب القوة الاقتصادية بيت السناري الأثري مكتبة الاسكندرية

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