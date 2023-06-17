عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: الصحافة نجحت في مواجهة محاولات تعطيل الإبداع فيها

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الصحافة العراقية شاهدة على التحولات السياسية والثقافية والاجتماعية التي شهدها العراق وقامت بالتأريخ لكل هذه الأحداث وتدون الآن للإنجازات التي تتحقق على أرض العراق، والذي جاء في كلمة رئيس الوزراء العراقي بمناسبة الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ154.
 

وشهد الحفل وفد إعلامي وصحفي مصري برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة ووفد من نقابة الصحفيين.. فضلا عن مشاركة وفد من وزراء الإعلام والثقافة العرب وكبار الصحفيين من الأقطار العربية وأعضاء المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي سيبدأ أعماله خلال الساعات القليلة المقبلة في بغداد .

وأشار السوداني إلى أن الصحافة العراقية نجحت في مواجهة كافة المحاولات لتعطيل عناصر الإبداع فيها وتجاوزت كل المحن، ونجحت في التعبير عن هموم الناس، وتطلعاتهم، مشيدا بالتضحيات التي قدمها الصحفيون في دفاعهم عن وطنهم بكل تفان وإخلاص حتى سقط منهم عدد كبير من الشهداء في مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، وقاموا ببث روح الوحدة والإخاء بين شعبهم.

وأشار إلى أن الصحافة شريك أساسي في العديد من الملفات التي تحتاج لمتابعة، وأخصها محاربة الفساد، وإلقاء الضوء على السلبيات بغية معالجتها.

ولفت إلى أن الحكومة حريصة الآن أكثر من أي وقت مضى على التسريع بإصدار قانون حرية الحصول على المعلومات، مؤكدا أهمية أن تؤدي الصحافة دورها بكل مهنية من خلال الحرية المسؤولة بعيدا عن دعاوى نشر الفوضى باسم الحرية، وأن تنقل الوجه الإيجابي المشرق للعراق.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به الصحافة العراقية في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وتنوير الرأي العام وتبصيره بحقائق الأمور والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته.

وأكد الرئيس العراقي أن الصحفيين العراقيين لم يدخروا جهدا في الدفاع عن وطنهم حتى سقط منهم العديد من الشهداء خلال تصديهم للإرهاب ومواجهة كافة أشكال التمييز والتطرف والفكر المنحرف.
وأشار إلى أن الصحفيين العراقيين لم يألوا جهدا في العمل على تحقيق التعايش السلمي في المجتمع والمساهمة بدورهم المهني في إعلاء الديمقراطية.

من جانبه أشاد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب بالدور الذي يقوم به الصحفيون العراقيون في نشر الحقائق والمعلومات والدفاع عن وطنهم والمساهمة في كل ما من شأنه الدفع به قدما إلى الأمام، مستعرضا دور الصحفيين المشهود في العراق في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف بكل قوة وشجاعة حتى سقط منهم العديد من الشهداء.

وقال اللامي - في كلمته خلال الاحتفال بعيد الصحافة العراقية ال 154 - إن ما قام به الإعلام العراقي من نقل للصورة الحقيقة لما يشهده العراق من أمن وسلامة واستقرار كان باعثا على الدفع قدما بمسيرة التنمية والبناء وجذب الاستثمارات إلى العراق وزيادة زيارات الوفود له.

وأضاف أن العراق لا يوجد فيه سجين رأي واحد في قضايا نشر، مشيدا بدور الصحفيين في الدفاع عن وطنهم ومساندتهم له في قضاياه ومواجهتهم للعنف والإرهاب.

وتابع أن الصحفيين العراقيين لهم دور كبير الآن في إعداد مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر المساهمة في مسيرة البناء ومواجهة الفساد والتعبير عن آمال وطموحات الشعب العراقي.

وقام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - في ختام الاحتفال - بتكريم أسر شهداء الصحافة بمنحهم دروعا بهذه المناسبة.

اتحاد الصحفيين العرب الأعلي لتنظيم الإعلام الرئيس العراقي الصحافة العراقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

أسماء المصريين الناجين من حادث غرق مركب المهاجرين باليونان| مستند

25 دولة توجه ضربة قاضية للدولار في هذا الموعد.. ماذا يحدث؟

دولة عربية تبدأ إجراءات توصيل خدمة الإنترنت عبر الفضاء

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من خادم الحرمين يخص موسم الحج

ترشيحاتنا

كرامات إمام الدعاة.. قصة رفض الشيخ الشعراوي نقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه

بتكلفة 1,5 مليار جنية.. تفاصيل محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادى الصعايدة

السكة الحديد : تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط نظراً لارتفاع درجات الحرارة

بعثة الحج المصرية: حصر حالات غسيل الكلى والتنسيق مع السعودية لاجراء الجلسات

خطر قريب| تفشى الأمراض سيكون نتيجة لكارثة تدمير سد كاخوفكا الأوكراني |القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير ضجة.. و9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحفظ أسرارك ويقف في ظهرك.. خبير يكشف معايير اختيار الصديق الوفي

اسمه زين.. من هو الطفل صاحب شخصية النقيب تيسير فهمي

10 أمراض قلبية نادرة ربما لم تسمع بها من قبل| تفاصيل

بملابس ملفتة| شاهد زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

اﻟﻤﺰﻳﺪ