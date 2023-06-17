محافظ قنا يناقش وضع لائحة تنظم عمل مكتبة مصر العامة

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وضع لائحة تنظم عمل مكتبة مصر العامة، من حيث الإشتراكات وتصنيفها وقيمة كل منها، والامتيازات التي سوف يستفيد منها المشتركون، والتى سيتم الإعلان عنها للجمهور فور اعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير عمل مكتبة مصر العامة بقنا، برئاسة محافظ قنا، وبحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من أساتذة جامعة جنوب الوادي، وبعض المختصين في الشئون المالية والإدارية والقانونية، وجميع العاملين بالمكتبة.



كما تضمن الإجتماع، الاتفاق على ضرورة وضع لائحة مالية للمكتبة لتنظيم ايرادات المكتبة ومصروفاتها، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بها، من خلال الحفاظ على جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بها.

قال محافظ قنا، إن المكتبة تعد صرحا ثقافى عظيم يضاف إلى القطاع الثقافي داخل المحافظة، والذى شهد بدوره طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، كان لها أثر فعال على تغيير الموروثات الخاطئة لدى أهالى قنا.

أشار الداودى، إلي أن الهدف من اجتماع اليوم هو تبادل الأفكار والرؤى حول الأنشطة التي يمكن تفعيلها في المكتبة بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة للجمهور، موجهاً المسئولين بالمكتبة ضرورة التنسيق، وحسن إدارتها والحفاظ على نظافتها بشكل دائم.

كما وجه محافظ قنا ، بضرورة الأمثل لكل الامكانيات المتاحة بالمكتبة، لتقديم خدمات ثقافية وتدريبية مختلفة لرواد المكتبة، بما يسهم فى إثراء الحركة الثقافية بالمحافظة، مؤكداً ضرورة عقد اجتماع دوري لأعضاء مجلس أمناء المكتبة لمتابعة انتظام سير العمل بالمكتبة ومعالجة أى قصور به.

يذكر أن مكتبة مصر العامة جرى افتتاحها يوم الخميس الماضى، من قبل وزيرة الثقافة ومحافظ قنا ، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.