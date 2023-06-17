لتسليم دعوة من خادم الحرمين الشريفين..وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس إيران.. صور

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.

ونشرت قناة “الإخبارية”، عدة صور للقاء الأمير فيصل بن فرحان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت قناة "العربية"، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة السعودية.

وفي وقت سابق، قال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه سينقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة.

كما أكد أنه ناقش مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على استئناف البعثات الدبلوماسية والقنصلية عملها في البلدين.

وشدد على أن المباحثات مع إيران اتسمت بالإيجابية والوضوح، لافتًا إلى أنه يأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم.

بينما قال وزير خارجية إيران إنه بحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية ودولية، فضلًا عن التعاون في مجالات عدة.