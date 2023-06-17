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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرفونا.. كامل الوزير: هنأت كل أصدقائي الأهلاوية على الفوز ببطولة إفريقيا

كامل الوزير
كامل الوزير

علق المهندس كامل الوزير وزير النقل، علي تتويج النادي الاهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا، قائلا:" "اتصلت بكل زملائي وأصحابي من جماهير الأهلي واحد واحد، وبعضهم في مجلس إدارة الأحمر".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" باركت لكل زملائي الاهلاوية، وقلتلهم شرفتونا ورفعتوا راسنا، متابعا:"الأهلي هو اللي بيدخل البهجة على الأسرة المصرية وما نقدرش ننكر ذلك ولا حد ينكر ذلك وآن الأوان أن المتعصبين يبعدوا عن المشهد".

وأكمل ردا علي أحد الإعلاميين قائلا:" فيه واحد من الإعلاميين اللي برة بيقول اني  بتصل بالكابتن الخطيب وأهدده وأنا اللي بمنع الجماهير من دخول المباريات، بقوله كامل الوزير أول واحد حضر ماتش الأهلي والوداد وقعدت وسط الجماهير وشجعت".
 

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