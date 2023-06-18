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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

23 موبايل .. حبس لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة ٢٣ هاتف محمول مختلفة الأنواع من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته  ٢٣ هاتف محمول مختلفة الأنواع ومجهولين المصـــــدر - شاكوش حديدى ، وبمناقشته عن مصدر الهواتف أقر بسرقتها من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

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