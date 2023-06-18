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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنا شرطة.. حبس شخص نصب على أصحاب المحلات بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجال الشرطة للنصب على أصحاب المحال التجارية بمنطقة المرج وتحصل منهم أموال.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كان قد انتحل مجرم صفة رجل شرطة حيث قام بارتداء ملابس عسكرية للنصب على أصحاب المحال التجارية بمنطقة المرج وتحصل منهم أموال إلا أن حظه العثر أوقعه في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

‏وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف التواجد الأمني بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية أمكن ضبطه وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وعثر بحوزته على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد ضبط وإحضار ومبلغ مالى .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) وقائع نصب بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص انتحال صفة رجال الشرطة نصب أصحاب المحال التجارية المرج ملابس عسكرية

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