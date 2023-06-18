حبس شخص لاتجاره في الحشيش بالقاهرة

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – هاتفى محمول بقصد ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.