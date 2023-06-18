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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن الاعتماد على تاريخ الصلاحية فقط عند شراء لحم العيد؟

هل يمكنني الاعتماد
هل يمكنني الاعتماد على تاريخ الصلاحية فقط عند شراء لحم العي

طرح الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي سؤال بخصوص شراء لحم العيد وهو هل يمكنني الاعتماد على تاريخ الصلاحية فقط عند شراء لحم العيد؟.

أجاب الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال لصدى البلد، أنه، لا يمكن الاعتماد على تاريخ الصلاحية فقط للتأكد من صلاحية اللحم، حيث يمكن أن يكون اللحم غير صالح للاستهلاك قبل انتهاء تاريخ الصلاحية، وذلك يعتمد على ظروف التخزين والنقل والتعامل مع اللحم.

وأوضح أنه ينبغي على المستهلك أن يحرص على التحقق من المظهر الخارجي للحم والتأكد من عدم وجود أي علامات على الفساد أو الفساد المحتمل، والتحقق من درجة الحرارة والرائحة واللون وشرائها من مصادر موثوقة، إضافة إلى التحقق من تاريخ الصلاحية كإجراء إضافي.

ونصح بشكل عام أنه يجب على المستهلك أن يحرص على الحصول على المعلومات الكافية حول المنتج والتحقق من صلاحيته قبل شرائه، وإذا كان هناك أي شكوك بشأن صلاحية اللحم، فينبغي تجنب شرائه والبحث عن بديل آخر.

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