تعيين أول قاضية فيدرالية مسلمة في أمريكا.. من تكون؟

عين مجلس الشيوخ الأمريكي نصرت تشودري ذات الأصول البنغالية، وهي أول قاضية إتحادية مسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد بأن تعيين شودري صاحبة ال 46 عاما بمحكمة في نيويورك بعدما حازت على 50 صوتا مقابل 49 صوتا في مجلس الشيوخ شودري قضت معظم اتى بعدما حازت على 50 صوت مقابل 49.

وتابع التقرير أن تشودري قضت معظم حياتها المهنيه وعملت في قضايا العدالة العرقيه والأمن القومي الرئيس جو بايدن هو من رشحها للمنصب في يناير عام 2022 فيما يعتبر زاهد قريشي أول قاضي إتحادي مسلم في تاريخ امريكا وتم تعيينه عام 2021