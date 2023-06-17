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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة.. النوم المنتظم يحافظ على صحة القلب

النوم الليلي
النوم الليلي

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية تقريرا عن نتائج دراسة تؤكد أن الاشخاص الذين يعانون من الأرق وعدم النوم بشكل منتظم هم أكثر عرضة للاصابة بامراض القلب مقارنة بالاشخاص الذين ينامون بشكل منتظم وعدد ساعات أكبر.

وأضافت أن المعدل الطبيعي لعدد ساعات النوم الكافية لجسم الانسان بين 6 إلى 8 ساعات يوميا واقل من ذلك يؤدي إلى تعطل بعض الأجزاء في المخ والتي تؤثر على الاشارات العصبية التي يرسلها المخ والتي  تنظم الدورة الدمويه بالقلب ف بالتالي يؤثر قلة النوم على صحة القلب بالإضافة إلى أن قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر والكلى الأوعية الدماغية.

منوهة إلى أن أفضل ساعات النوم تكون ليلاً لأن الجسم يفرز هرمونات تساعد على تحسين الحالة المزاجية والصحية أثناء فترة النوم الليلة.

الإصابة بمرض الإصابة بمرض السكر إصابة بأمراض القلب الدورة الدموية الدماغية هرمونات

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