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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 18-6-2023، بنحو 3 جنيهات تقريبا، بعد أن شهدت ارتفاعا الثلاثاء الماضي.

وشهد سعر الدواجن البيضاء اليوم تذبذبًا في السعر ما بين هبوط وصعود، ولكنها اليوم سجلت تراجعًا تراوح بين جنيهان وثلاث جنيهات.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني: إن هناك توازن وتراجع لمتوسط أسعار الدواجن خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وأشار ثروت الزيني، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن أسعار الدواجن في المزرعة تبدأ من 64 جنيها وتصل إلى 68 جنيها"، مضيفا: "الدواجن مادة حية غير قابلة للتخزين، وأسعار الدواجن والبيض قابلة للانخفاض والارتفاع وفقا للعرض والطلب".

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أسعار بورصة الدواجن اليوم الاربعاء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الأربعاء 18-6- 2023 ضمن نشرته الخدمية، حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 67 جنيهًا مقارنة بـ  70 جنيهًا  الثلاثاء الماضي، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 77 جنيها للكيلو في المزرعة.

 

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 67 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 75 و 77 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو اليوم الاحد بين 77 و80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 87 و90 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

  • وتراوح سعر الدواجن البلدي اليوم الاحد بين 95 و 100 جنيه للكيلو.
  • وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم الاحد فسجل لحم الأمهات الأبيض  60 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 70 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.
  • وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 77 و80  جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.
  • وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.
  • ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت أسعار البيض اليوم الاحد في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 109 جنيهات في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 113 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر سعرًا وصل إلى 108 جنيهات، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد. 

سعر الكتكوت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت اليوم على تراجع أول أم  متراوحًا بين 8 و9 جنيهات.

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