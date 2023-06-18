عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مروري: شبكة الطرق تربط أفريقيا بآسيا وتساعد في تدفق النقد الأجنبي للميزانية|فيديو

شبكة طرق
شبكة طرق

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري؛ إن شبكة الطرق هي محور التنمية وهي البنية  الاقتصادية لأي مجتمع مدني يرغب في النمو والازدهار سواء في التنمية الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية وهي ساعدت بشكل كبير على جذب الإستثمار المحلي والأجنبي؛ مشيرا إلى أن في 2010 أرادت مصر في استضافة بطولة كأس العالم ولم تحصل مصر على الاستضافة بسبب حصولها على تقدير زيرو في مجال المرور والطرق.

أضاف أحمد هشام خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن الطرق تساعد في تحسين الحالة المرورية في الشوارع والميادين المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الحوادث والاصابات وتقلل من نسبة الكثافات المرورية؛ بالإضافة إلى ان الطرق تساعد في تقليل استهلاك الوقود.

وأوضح الخبير المروري؛ أن محور 26 يوليو في الاتجاهين سيكون اتجاه واحد للقادمين من 6 اكتوبر والشيخ زايد الى ميدان لبنان اما الطريقه الحالي الذي يتم إنشاؤه سيصل بالقادم من ميدان لبنان وشارع احمد عرابي لاتجاه مدينه 6 اكتوبر والشروق والشيخ زايد وطريق اسكندريه الصحراوي وذلك لتقليل الكثافه المروريه.

وتابع أن القيادة السياسية لم تكتف بتطوير البنية التحتيه والطرق والكباري لكن عملت على اكتمال المنظومة بشكل حضاري ومتطور و أصبحنا نرى الأتوبيس الاخضر الذي يعمل بالطاقة النظيفة في الشوارع المصرية بالإضافة إلى المنرويل والقطار الكهربائي؛ مشيرا إلى أن هذه الوسائل الحديثه ساعدت على تقليل مدة الرحلات وسيكون على سبيل المثال أن القادم من الغردقة وسفاجا سيصل إلى اسوان في ساعتين فقط وذلك سيساعد على تنشيط السياحة بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الاجنبيه والوطنيه بالإضافة الى ربط المواني بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وربط افريقيا بآسيا مما يساعد على تدفق النقد الاجنبي للميزانية.

إسكندرية الصحراوي الاستثمارات البنية الاقتصادية البنية التحتية الخبير المروري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

جروبات الغش ..تداول أسئلة عربي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

ترشيحاتنا

القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة.. تفاصيل اجتماع أبوالغيط وبوريل بالجامعة العربية

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان والقناة الناقلة

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ .. دار الإفتاء تجيب

مقتل شخص وإصابة آخر في محاولة سرقة مصنع بالتبين

رغم الضغط الأمريكي.. إسرائيل تنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية جديدة

خبير سياحي: مصر حافظت على العمالة المُدربة وسددت رواتبهم في فترة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

مابتحبش التبذير.. إليسا بنفس الفستان في الكويت وإسكندرية تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عملت مساكنة سنة كاملة قبل الزواج.. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة «فيديوجراف»

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ