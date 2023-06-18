خبير مروري: شبكة الطرق تربط أفريقيا بآسيا وتساعد في تدفق النقد الأجنبي للميزانية|فيديو

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري؛ إن شبكة الطرق هي محور التنمية وهي البنية الاقتصادية لأي مجتمع مدني يرغب في النمو والازدهار سواء في التنمية الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية وهي ساعدت بشكل كبير على جذب الإستثمار المحلي والأجنبي؛ مشيرا إلى أن في 2010 أرادت مصر في استضافة بطولة كأس العالم ولم تحصل مصر على الاستضافة بسبب حصولها على تقدير زيرو في مجال المرور والطرق.

أضاف أحمد هشام خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن الطرق تساعد في تحسين الحالة المرورية في الشوارع والميادين المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الحوادث والاصابات وتقلل من نسبة الكثافات المرورية؛ بالإضافة إلى ان الطرق تساعد في تقليل استهلاك الوقود.

وأوضح الخبير المروري؛ أن محور 26 يوليو في الاتجاهين سيكون اتجاه واحد للقادمين من 6 اكتوبر والشيخ زايد الى ميدان لبنان اما الطريقه الحالي الذي يتم إنشاؤه سيصل بالقادم من ميدان لبنان وشارع احمد عرابي لاتجاه مدينه 6 اكتوبر والشروق والشيخ زايد وطريق اسكندريه الصحراوي وذلك لتقليل الكثافه المروريه.

وتابع أن القيادة السياسية لم تكتف بتطوير البنية التحتيه والطرق والكباري لكن عملت على اكتمال المنظومة بشكل حضاري ومتطور و أصبحنا نرى الأتوبيس الاخضر الذي يعمل بالطاقة النظيفة في الشوارع المصرية بالإضافة إلى المنرويل والقطار الكهربائي؛ مشيرا إلى أن هذه الوسائل الحديثه ساعدت على تقليل مدة الرحلات وسيكون على سبيل المثال أن القادم من الغردقة وسفاجا سيصل إلى اسوان في ساعتين فقط وذلك سيساعد على تنشيط السياحة بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الاجنبيه والوطنيه بالإضافة الى ربط المواني بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وربط افريقيا بآسيا مما يساعد على تدفق النقد الاجنبي للميزانية.