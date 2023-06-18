المستشار الإعلامي لصندوق الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق الإدمان، أن هناك تنسيقا مع الإدارة العامة للمرور لتوقيع الكشف على السائقين المهنيين على الطرق السريعة، وقد أسفرت هذه الحملات عن انخفاض نسبة التعاطي، فضلا عن استمرار حملات الكشف التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث وصلت نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري إلى أقل من 1%.

وقال وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضا في نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية، مشيرا إلى أن نسبة التعاطي وصلت حاليا إلى أقل من 0.05%.

ولفت المستشار الإعلامي لصندوق الإدمان، إلى أنهم وفروا خدمة خط ساخن على الرقم 16023 لأولياء الأمور للتواصل معهم للإبلاغ عن أي سائق يشكون في تعاطيه مواد مخدرة، حيث يقومون فورا حينها بحملة على المدرسة لتوقيع الكشف على السائقين.