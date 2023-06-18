بعد زيادة الأسعار| إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك من الأعطال

السيارات الجديدة الآن أصبحت حلم بعيد المنال بالنسبة إلى أغلب المواطنين المصريين، وذلك يعود إلى الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا، مما أدي الي زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه .

وبالتالي فإن السيارات المستعملة الأن هي أغلى شيء يمكن اقتناؤه ، خلال هذه الفترة بسبب المشاكل التي واجه قطاع صناعة السيارات، ومن هنا يجب الحفاظ على سيارتك المستعملة لتجنب الأعطال، والنفقات الباهظة.

يعرض موقع صدى البلد إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك من الأعطال :



1- السير علي طريق مناسب

السير علي طريق مناسب للسيارة

يجب أختار طريق سير مناسب وتجنب السير علي الطرق الغير ممهدة، للحفاظ على كفاءة وسلامة السيارة لأطول فترة ممكنة .

2- استخدام تكييف الهواء

استخدام تكييف هواء بالسيارة

تشغيل تكييف السيارات المستعملة يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود، ولكن السيارات الحديثة جعلت استهلاك الوقود موفر للغاية، وذلك لان عدم تشغيل تكييف الهواء باستمرار يؤدي الي أضرار بسقف ومقاعد السيارة .

3- فرامل السيارة

فرامل توقف السيارة

فرامل السيارة تستخدم لتهدئة السيارة عند التحرك بسرعات عالي، ولا يجب استخدام ناقل الحركة لتقليل سرعة السيارة من السرعات العالية للسرعة الأقل ، لان ذلك يحدث أضرار جسيمة بناقل الحركة الخاص بالسيارة .

4- مكان مخصص للركن

مكان مخصص لركن السيارة

يجب ركن السيارة دائما في مكان بعيد التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك لان أشعة الشمس تحدث أضرار كبيرة بطلاء السيارة الخارجي وبالفرش الداخلي .

5- ترك السيارة بدون تشغيل

ترك السيارة بدون تشغيل

يجب الحرص على قيادة السيارة بشكل دوري حتى لا تتضرر طرمبة الوقود والفرامل، بالإضافة الي أن الركنة تحدث ضرر أيضا بـ إطارات السيارة .

6- تسخين المحرك

تسخين محرك السيارة قبل الانطلاق

قبل الانطلاق بالسيارة يجب تشغيل المحرك لبضعة دقائق، لان ذلك يساعد في زيادة عمر المحرك، والحفاظ على سلامه الماتور علي المدى البعيد.

7- الفحص الفني المستمر

الفحص الفني المستمر للسيارة

دائما ما يجب فحص السيارة فنيا باستمرار من وقت لأخر، لان ذلك يحميك من الأعطال المفاجأة، ومن التوقف علي الطريق السريع لأي عطل ما .