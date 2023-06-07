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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشأن الحرائق.. إرشادات لـ قائدي السيارات في مصر خلال الصيف

إرشادات لقائدي السيارات
إرشادات لقائدي السيارات في مصر خلال الصيف

ترتفع حرائق السيارات خلال فصل الصيف من كل عام، وذلك نتيجة بعض التصرفات الخاطئة التي من شأنها أن تنشب حريق بداخل السيارة، بالإضافة الي أن هناك بعض المواد والأغراض التي تترك في السيارة خلال فصل الصيف تؤدي أيضا الي حدوث حرائق عند ارتفاعات درجات الحرارة الشديدة .

إرشادات لقائدي السيارات في مصر خلال الصيف

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درجات الحرارة الأن في ارتفاع مستمر وبالتالي يجب أن نتعامل مع السيارات بحذر، ويجب أن ننتبه جيدا عند ترك أي من الأغراض داخل السيارة، والتي من شانه التأثر بدرجات الحرارة العالية وتؤدي الي حدوث حريق بداخل السيارة .

إرشادات لقائدي السيارات في مصر خلال الصيف

- أشياء يجب إخلاء السيارات منها أثناء ارتفاع درجات الحرارة :

1 - بقايا الطعام .

2- الولاعات .

3- المشروبات الغازية .

4- العطور .

5- البطاريات .

6- النظارات الشمسية .

7- كريم الواقي من الشمس .

8- مستحضرات التجميل .

9- الهواتف والأجهزة الإلكترونية .

إرشادات لقائدي السيارات في مصر خلال الصيف

والجدير بالذكر انه يجب فتح نوافذ السيارة لضمان تدفق الهواء بداخل السيارة، بالإضافة الي أهمية تزويد السيارة بالوقود خلال فترة المساء والابتعاد عن إضافة الوقود خلال فترة النهار.

الأجهزة الإلكترونية الهواتف مستحضرات التجميل واقي من الشمس النظارات الشمسية البطاريات العطور الولاعات

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