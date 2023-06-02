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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة تغيرت أسعارها مع بداية يونيو.. صور

صدى البلد

مع بداية شهر يونيو، كشفت العديد من العلامات التجارية عن تحديثات جديدة لبعض موديلاتها المطروحة في السوق المصري، وجاءت أبرزها كالآتي:

بديلة الزيرو.. 5 سيارات اقتصادية بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

تخطت المليون جنيه.. أسعار أوبل كروس لاند الجديدة.. صور

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

تستمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 قوتها من محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الأمامي.

 

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه     

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINE بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه

 

أوبل كروس لاند

أوبل كروس لاند موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,019,990 جنيه

فورد فوكس موديل 2023

فورد فوكس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

أسعار السيارة فورد فوكس موديل 2023

الفئة Trend فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 990,000 جنيه 

الفئة Connected 4DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 1,040,000 جنيه

الفئة Connected 5DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 1,050,000 جنيه

الفئة Titanium 4DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 1,080,000 جنيه

الفئة Titanium 5DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 1,085,000 جنيه

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، وقوة إجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية، ودعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، ومتوسط استهلاك بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

 أسعار هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 615,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 625,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 640,000 جنيه     

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 650,000 جنيه

شيري تيجو 3 موديل 2023

شيري تيجو 3 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، قوة اجمالية بلغت 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالإضافة إلى 160 نيوتن/متر من عزم الدوران للمحرك، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023

الفئة الأولى أوتوماتيك BASELINE بسعر 670,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE بسعر 730,000 جنيه.

فورد فوكس هيونداى النترا شيري تيجو 3 أوبل كروس لاند اوبل موكا

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