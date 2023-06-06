بنص مليون.. اشتري فورد فوكس زيرو

تنتمي سيارة فورد فوكس الجديدة الي فئة السيارات السيدان العائلية كبيرة الحجم، وجاءت فورد فوكس موديل 2022 الجديدة الي سوق السيارات المصري لتلبيه احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبتكنولوجيات متقدمة، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة رغم الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا.

فورد فوكس موديل 2022 السيدان

مميزات الأمان بـ فورد فوكس

فورد فوكس موديل 2022 السيدان

زودت سيارة فورد فوكس موديل 2022 السيدان بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للاصطفاف، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، وقفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان .

محرك فورد فوكس السيدان

فورد فوكس موديل 2022 السيدان

تخرج سيارة فورد فوكس السيدان موديل 2022 عزم دوران يصل الي 151 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتنتج قوة تصل الي 120 حصان، وتحتوي فورد فوكس علي محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي.

مقصورة فورد فوكس

مقصورة فورد فوكس موديل 2022 السيدان

تحتوي مقصورة فورد فوكس موديل 2022 السيدان علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وإنذار ضد السرقة، و زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ونظام أقفال للأبواب يعمل باللمس، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من القماش، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وبها كراسي كهربائية .

سعر فورد فوكس السيدان

فورد فوكس موديل 2022 السيدان

الفئة الأولي سعرها 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 490 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها 535 ألف جنيه .