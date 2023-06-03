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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

180 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار فورد فوكاس في مصر

فورد فوكاس موديل
فورد فوكاس موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فورد  في مصر عن زيادات أسعار طراز فوكاس موديل 2023 خلال بداية شهر مايو الحالى .

فورد فوكاس موديل 2023

وأوضح وكيل فورد ، أن السيارة فوكاس موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 180 ألف جنيه .

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تستمد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

فورد فوكاس موديل 2023

تأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول  4382  مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

فورد فوكاس موديل 2023

وتظهر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح خلفية LED، وزجاج خلفي معتم، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية.

وتقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها،  6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلة HLA، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق .

فورد فوكاس موديل 2023

بالإضافة إلى شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات بالأبواب الجانبية، وسقف بانوراما، وأضواء محيطية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وإمكانية تحريك عجلة القيادة في 4 اتجاهات .

 

اما عن أسعار فورد فوكاس فيس ليفت في مصر الجديدة 

- اتوماتيك / Trend 4d بسعر 990 ألف جنيه بدلاً من 840 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

- اتوماتيك / Connected 5d بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه. 

- اتوماتيك / Connected 4d بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.

- اتوماتيك / Titanium 4d بسعر مليون و85  ألف جنيه بدلاً من 905 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه.

- تيتانيوم 5 باب بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه . 

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