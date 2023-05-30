تعرف علي أسعار طرازات هوندا في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هوندا ، زيادة سعرية جديدة منذ فترة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

تعتبر سيارات شركة هوندا واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، فى طرح السيارات السيدان و الـSUV، وتم طرح 3 طرازات مختلفة بالاسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار طرازات هوندا فى مصر :

1- هوندا سيتى

هوندا سيتى

جاءت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 121 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

يمكن للسيارة هوندا سيتي موديل 2022 الانطلاق والتسارع من وضعية السكون وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 9.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك LX 2022 بسعر 920,000 جنيه

- أوتوماتيك LX /SPORT 2022 بسعر 960,000 جنيه

2- هوندا أكورد

هوندا أكورد

تستمد هوندا اكورد موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة تصل الى 188 حصانا، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، وعزم اقصى للدوران 260 نيوتن/متر.

تقدر نسبة استهلاك السيارة هوندا اكورد موديل 2022 من الوقود بـ 5.4 لتر وذلك عندما تقطع مسافات تبلغ 100 كيلومتر، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، في مدة زمنية تبلغ 7.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / EXL 2022 بسعر 1,700,000 جنيه

3- هوندا CRV

هوندا CRV

تعتمد السيارة هوندا CRV موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 184 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 244 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك EX 2022 بسعر 1,780,000 جنيه