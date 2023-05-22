أسعار ومواصفات فورد فوكاس موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فورد في مصر عن زيادات أسعار طراز فوكاس موديل 2023 خلال بداية شهر مايو الحالى .

فورد فوكاس موديل 2023

أوضح وكيل فورد ، أن السيارة فوكاس موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 35 ألف جنيه .

تستمد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

فورد فوكاس موديل 2023

تأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول 4382 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

تظهر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح خلفية LED، وزجاج خلفي معتم، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية.

فورد فوكاس موديل 2023

تقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلة HLA، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق .

بالإضافة إلى شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات بالأبواب الجانبية، وسقف بانوراما، وأضواء محيطية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وإمكانية تحريك عجلة القيادة في 4 اتجاهات .

فورد فوكاس موديل 2023

اما عن اسعار فورد فوكس موديل 2023 الجديدة:

- أوتوماتيك / TREND 4D 2023 بسعر 840,000 جنيه.

- أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2023بسعر 860,000 جنيه.

- أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2023بسعر 870,000 جنيه.

- أوتوماتيك / TITANIUM 5DR 2023بسعر 900,000 جنيه.

- أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2023بسعر 905,000 جنيه.