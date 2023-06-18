محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب، والوقوف على مدى الانضباط وتأمين اللجان داخل المدارس وخارجها، والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتهيئة أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم، مقار لجان الشهادة الثانوية العامة، بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، واطمأن المحافظ على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن من وكيل وزارة التربية والتعليم، على توافر مراوح بكافة اللجان للتهوية، وتوافر الإنارة الكافية داخل اللجان.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات بين الطلاب في جميع لجان الامتحانات بمختلف المدارس، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكافة اللجان، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

وأكد "الأنصاري" علي متابعة سير عملية الامتحانات يومياً، لتلاشي أي معوقات داخل اللجان، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لرفع كفاءة محيط مقار لجان الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية، ورفع كفاءة مستوي النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، وعدم السماح بوجود الأسواق أو المواقف العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

ووجه المحافظ، بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة، ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة، لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.

وعقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف اللجان.

وأكد المحافظ، على وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولي غرفة العمليات، باستمرار تفعيل العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية التابعة لها على مدار الساعة، والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة، للإبلاغ عن أي مشكلات وتذليل كافة العقبات، التي قد تواجه الطلاب أو المراقبين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحلها، لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية وهي أولي المواد المضافة للمجموع، في عدد 43 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تضم 19 ألف و492 طالب وطالبة.

d8087dc5-5a21-4469-b631-4cc46797d1a4

e6b1bb92-88e6-4da1-badf-4f753c178269

e6b1bb92-88e6-4da1-badf-4f753c178269 - Copy

e53cdde0-15e2-4f7e-a241-278554fd6db2 - Copy