جودة عبد الخالق: الموضوعات الخاصة بالعمل الأهلي خاصة بالشعب

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن الموضوعات الخاصة بالعمل الأهلي هي خاصة بالشعب، مشيرا إلى أن جوز الرئيسي في الشعب الذي يعيش على الأرض ويختار حكومة تسير أعمال والدوله تتكون من ثلاث أشياء الجزء الرئيسي هو الشعب والأرض والشعب يقوم باختيار الحكومه الثلاثة مع بعض أشبه مثلث له ثلاث أضلاع وبالتالي الحكومه هي القائد.

وأضاف عبد الخالق، خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن العمل الأهلي هو مزيج بين أمرين اولا فعل الخير، وثانيا استغلال الفرص لتحقيق مكاسب شخصيه والسا بها هذا وذاك يوجد من يعمل بضمير ويوجد من يتربح ومن هنا تأتي ضرورة حماية العمل الأهلي من التوغل الذي يحدث عليه، بالإضافة إلى أن القانون يأتي بتيسيرات لمن يريد العمل في العمل الأهلي، مشيرا إلى أن هناك بعض القطاعات تعمل في العمل الأهلي بغرض المجال العلمي.