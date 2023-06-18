بعد مفاوضات مع الشرطة.. اعتقال محتجز الرهائن بأحد بنوك كازاخستان |شاهد

أعلنت الشرطة في كازاخستان، اعتقال المسلح الذي احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع بنك كاسبي في العاصمة أستانا.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان، أنه تم إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين كرهائن في مبنى بنك كاسبي في أستانا.

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، اعتقال المسلح والإفراج عن الرهائن.

وقبل ذلك، قالت الوزارة إن 7 رهائن احتجزوا في بنك بالعاصمة الكازاخية أستانا، حيث أغلق المسلح باب البنك وحبس نفسه مع عملائه.

وتم إغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث، وبدأت السلطات إجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي تعرض للهجوم كما أجرت مفاوضات مع المسلح.

وأظهر مقطع فيديو على “تويتر” بداية الهجوم، وهروب المواطنين من البنك.

وذكرت مواقع التواصل المحلية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما يحمل مسدسًا، ويطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعاقين والفقراء والمحتاجين.