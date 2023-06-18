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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول 19 من جرارات القطارات الأمريكية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية.. صور

جرار السكة الحديد
جرار السكة الحديد

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة لميناء الإسكندرية بـ 19 جرارا، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية ضمن العقد المبرم مع  شركة “وابتك” الأمريكية شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة، وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، على أن تكون الصيانة بالعمالة المصرية ونقل الخبرات اللازمة لهم، وذلك من خلال إنشاء ورشة للشركة الموردة متخصصة فى صيانة الجرارات بورش الفرز مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة، وذلك فى إطار توطين صناعة النقل فى مصر.

وتأتى الصفقة في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بـ 260 جرارا جديداً، حيث  سبق وانتهت هيئة السكك الحديدية من استلام 110 جرارات جديدة بواسطة شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية، وتم تشغيلها على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة.

وتشكل صفقة الجرارات الجديدة  قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد، وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، على أن يتم وصول باقى الجرارات تباعاً ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة  حجم المنقول، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

يذكر أن الجرار الأول لميناء الإسكندرية وصل شهر يناير الماضى وتم تشغيله تجريبياً على شبكة السكك الحديدية لمدة شهر، على أن يتم الانتهاء من توريد كامل العقد بـ 100 جرار طبقاً للمخطط خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تقوم الهيئة بالتفتيش على الجرارات التى يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به، وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

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