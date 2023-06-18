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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن بدء استقبال الطلاب للعام الدراسي 2023-2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  كلية التربية للطفوله المبكرة جامعة القاهرة  عن بدء استقبال الطلاب (بنين وبنات)  للعام الدراسي الجامعي 2023/2024  .

وأوضحت كلية التربية للطفولة المبكرة العديد من البرامج ، من بينها برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال .

نظام البرنامج

يدرس الطالب بنظام الساعات المعتمدة بمعدل 144 ساعة معتمدة على مدار أربع سنوات دراسية .

تنقسم المقررات إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية 

أهداف البرنامج 

  1. إعداد معلمى رياض الأطفال
  2. الإلمام بطرق تعليم و تعلم أطفال الروضة
  3. تصميم برامج ومناهج رياض الأطفال
  4. توظيف المستحدثات التكنولوجية و الرقمية
  5. انتاج الوسائل التعليمية و مصادر التعلم الرقمي
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جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بعنوان "المهارات الحياتية لذوي الإعاقة والمنح المقدمة لهم من هيئة فولبرايت"، بهدف تعريف الطلاب من ذوي الهمم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها.

حضر الندوة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي المشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، والدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من ذوي الهمم.

وقدمت الدكتورة ماجي نصيف، نبذة عن كيفية تقدم الطلاب من ذوي الهمم للمنح التي توفرها الهيئة، والدعم الذي تقدمه لهم، مشيرة إلى قيام الهيئة بتوفير مواد تدريبية سهلة القراءة للطلاب من ذوي الهمم في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال الوسائل التعليمية الدكتور محمد عثمان الخشت والدكتور جمال الشاذلي

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