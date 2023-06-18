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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: القوافل التعليمية افادتنا كثيرا في امتحان العربي |شاهد

طالبة ثانوى عام فى
طالبة ثانوى عام فى بورسعيد

أكد طلاب الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد عقب إنتهاء امتحان اليوم لمادة اللغة العربية أن الامتحان جاء متوسط المستوى فى مجمله ويستطيع كل الطلاب أدائه بشكل جيد .

وأضاف طلاب الثانوية عامة خلال لقاء أجرته معهم عدسة موقع صدى البلد الاخبارى أن القوافل التعليمية المجانية التى نظمتها مديرية التربية و التعليم بالمحافظة بقيادة د هالة عبد السلام وكيلة الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور برئاسة د نور الهدى الجمال تحت رعاية اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد جاءت مفيدة جدا لهم خاصة وأنها ركزت على عدد من الدروس و النقاط المهمة بالمنهج بجانب الكتيب العلمى الذي تم توزيعه مجانا لكل مادة.


وشدد الطلاب على أن الوقت كان غير كافي مع طول الامتحان اليوم حاله كحال امتحان مادة الاحصاء التى كانت ضمن المواد خارج المجموع .

واجمع الطلاب على أن امتحان اليوم جاء مبشر متمنيين استمرار مستوى الامتحانات المقبلة فى نفس السياق مع مراعاة زمن كل مادة .


ورصدت عدسات صدى البلد من امام مقر لجنة بورسعيد الإعدادية للبنين لهفة اولياء الامور فى انتظار أبنائهم وبناتهم خارج اللجان متابعين لحظة خروجهم عقب إنتهاء الوقت.

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من جانبها واصلت الأجهزة التنفيذية و الأمنية بالمحافظة حالة الاستنفار بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم بناء على تعليمات محافظ بورسعيد لتذليل كل العقبات أمام الطلاب الممتحنين وخلق مناخ أمن وهادئ حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل يسر .

الجدير بالذكر أن ٥٧٥٢ طالب وطالبة يؤدون الامتحان هذا العام ب ١٦ لجنة داخل محافظة بورسعيد موزعين على الأحياء وفق الكثافة الطلابية. 

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