محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الأحذية .. قريبا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع "دك"الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الٱن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لانهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب. ويقام علي مساحة ٤٠٠٠م.

محافظ بورسعيد يؤكد : قرب الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الأحذية IMG-20230617-WA0042 IMG-20230617-WA0039 IMG-20230617-WA0041 IMG-20230617-WA0038 IMG-20230617-WA0046 IMG-20230617-WA0045 IMG-20230617-WA0043 IMG-20230617-WA0044 IMG-20230617-WA0035 IMG-20230617-WA0040 IMG-20230617-WA0034 IMG-20230617-WA0037 IMG-20230617-WA0032 IMG-20230617-WA0036 IMG-20230617-WA0031

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة و النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.