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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال آداء امتحانات الثانوية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، استعدادات المحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة ، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة  والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير الامن، والمستشار العسكري للمحافظة،  والاستاذ أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

وأشار محافظ بورسعيد  ، إلى مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق مارثون الثانوية العامة ،  وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، موجها بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات .

ووجه محافظ بورسعيد ، بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كافة الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى.وأكد على ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، فضلا عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة،وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

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وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كافة المدارس  التي بها لجان الامتحانات ، حيث  أنهت مديرية التربية والتعليم كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة،  ووجه المحافظ بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأيضا التنسيق  مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات، وأوراق الإجابة، والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات،  وأضاف أنه جرى تجهيز استراحات لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

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وشدد محافظ بورسعيد ، على رؤساء الأحياء  بتكثيف حملات النظافة و التطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفي المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات، مؤكدا على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء و يوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.

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