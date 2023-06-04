سوق أسماك بورسعيد.. من بؤرة إجرامية إلى صرح خدمي يستقبل المئات| شاهد

لم يتخيل أحد من أبناء محافظة بورسعيد وزوارها أن تتحول تلك البؤرة العشوائية الواقعة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي بنطاق حى العرب إلى قبلة يتردد عليها المئات يوميا من بورسعيد وخارجها بعد تحولها لصرح خدمى سياحي.

وكانت تلك البؤرة العشوائية قبل أن يتخذ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار تطويرها عبارة عن مجموعة كبيرة من المحال التجارية الصغيرة المهدمة محصورة بين سجن بورسعيد العمومى ومركز شباب بورسعيد، ظلت لسنوات طويلة منطقة خربة يقبع بها الخارجون على القانون مستغلين طبيعتها المتهالكة والمنقطع عنها كل مقومات الحياة من خدمات كهرباء ومياه وصرف صحى في ممارسة أعمالهم المنافية للأداب وترويج المخدرات وإيواء الهاربين والمتسولين.

وجاء قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال حملته الموسعة للقضاء على البؤر العشوائية بتطهير تلك المنطقة بأكملها في تحد كبير لصعوبة وضعها ووعورتها التي تجعل من الصعب دخول أى قوات إلى داخلها حيث تحولت إلى منطقة أشبه بالباطنية.

وعقب إزالة المنطقة العشوائية وإخلاء الأرض تم إسناد الأعمال في سباق مع الزمن إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء سوق أسماك بورسعيد الجديد على أحدث النظم والطرق العالمية الجديدة وسط ترقب من المواطنين لفشل ما تم انشاءه من اسواق سمك في فترات سابقة لم تؤد الهدف المنشود منها.

ليفاجأ الجميع بخروج سوق الأسماك الجديد بالشكل المبهر الواقع عليه اليوم والتى رصدته عدسات صدى البلد كأحد المشروعات الخدمية المتكاملة بمحافظة بورسعيد، والذي افتتحه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في 27 من يناير 2019 بجوار سجن بورسعيد العمومي في نطاق حي العرب، أحد أقدم الأحياء وسط محافظة بورسعيد.

سوق اسماك بورسعيد 347230472_1886092608441175_3321463907967966694_n 347233491_589477226323945_6823470398392150084_n 349103447_1429106734574631_7633489750644415199_n 349142995_1603572643488704_6764579733477667805_n 349145811_1187810965172472_8668509234004568148_n 349294214_268444139082435_6114816455744084735_n 349303562_2126352984237880_3205965991032755234_n 349318789_1322535628621754_7248250381040389449_n 349327050_2183237421886031_356554730276888033_n 349449536_961259415215422_8071383989504699794_n 349511372_182971121380377_8016647334895464533_n 349561808_952194205907065_2006917730236067341_n - Copy 349561808_952194205907065_2006917730236067341_n 349622502_270956278651432_1590531906968751517_n 349670095_268000652285241_1647381565839892601_n

ويُقام سوق الأسماك الجديد، على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا.

هذا ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف.

كما تم تزويد سوق اسماك بورسعيد بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

يستقبل سوق اسماك بورسعيد على مدار ساعات العمل اليومية التى تتجاوز 20 ساعة عمل المئات من أبناء محافظة بورسعيد لشراء احتياجاتهم من الأسماك بما يتوافق مع كافة مستويات الدخل للمواطنين.

وتحول سوق أسماك بورسعيد إلى قبلة للزائرين من مختلف المحافظات حيث أصبح محطة رئيسية في رحلات اليوم الواحد القادمة من أغلب محافظات مصر إلى بورسعيد وسط حالة من الانبهار الشديد بالأسعار والتنظيم والنظافة حتى أن كل من زار السوق وتلقى الخدمة منه يتحول إلى وسيلة دعاية لأصدقائه يدعوهم إلى أهمية زيارته والاستمتاع بما يقدم داخله من خدمات.

وأكد الكثير من الزائرين والتي التقت صدى البلد بهم خلال جولتها داخل السوق أنهم يتمنون أن يقام بمحافظاتهم مثيله بما يشمله من جودة معروضات وأسعار وخدمة متميزة مؤكدين أن أى مواطن يستطيع أن يشترى ما يريد وفق قدرته المالية.

ومن المؤكد أن سوق أسماك بورسعيد أصبح إنجازا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة بورسعيد والتى أصبحت نموذجا في شتى المجالات المختلفة للتنمية منذ أن أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطرة للتنمية.