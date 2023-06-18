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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي يحرس عرين منتخب مصر اليوم أمام جنوب السودان

محمد صبحي
محمد صبحي

يلتقي منتخب مصر  مع نظيره جنوب السودان اليوم الأحد ، في مباراة ودية بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

واستقر فيتوريا مدرب منتخب مصر على الدفع بالحارس محمد صبحي في التشكيل الأساسي للمنتخب اليوم أمام جنوب السودان مع الإبقاء على محمد أبو جبل على مقاعد البدلاء .

ويغيب محمد الشناوي عن مواجهة المنتخب اليوم بناء على قرار فيتوريا لإراحته نظرا لعودة منذ أيام من الإصابة .

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: هشام صلاح، علي جبر، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمود حمادة، مهند لاشين ومحمد رضا بوبو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي " حسين الشحات " ومحمود عبد المنعم كهربا.

 

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