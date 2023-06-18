12 جنيها تراجع.. انخفاض أسعار الأسماك اليوم الأحد مع اقتراب عيد الأضحى

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 18-6-2023، تراجع كبير على مستوى أغلب الاصناف بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، بعد ارتفاع الاقبال على شراء اللحوم خاصة بعد توفيرها من قبل الدولة بأسعار مناسبة.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الاحد 18 يونيو 2023، ضمن نشرته الخدمية.

وانخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 68 و72 بعد أن سجل الاسبوع الماضي 90 و95 جنيه للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 65 و67 جنيها للكيلو مقارنة بـ 80 جنيه نهاية الاسبوع الماضي، ووصل سعر السمك البلطي الأسواني إلى 60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 180 و200 جنيها للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 110 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بين 20 و40 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وتراجعت أسعار السمك المكرونة،

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 120 جنيها، والمكرونة السويسي 95 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 150 و270 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 40 و55 جنيها، ومرجان 2 بين 32 و42 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 2 من 40 إلى 50 جنيها، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار الجمبري

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 200 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري 2 بين 165 و275 جنيها.

فيما ارتفعت أسعار السمك البوري.. وسجل سعر السمك البوري 1، من 75 إلى 95 جنيها، والبوري 2 بين 44 و64 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 70 و135 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيه، والسردين بين 35 و75 جنيها، والماكريل المجمد 75 جنيها.