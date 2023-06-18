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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على مدار تاريخ حافل...

6.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر

صدى البلد

 قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، "إن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر".

وأكد أن " البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات". 

6.5 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر

وأوضح أنه على مدار تاريخ حافل من العمل في مصر، ضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر في مختلف القطاعات التي تشكل أولوية لدعم التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين. 

ونوه بتدفق الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، في مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.

فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، حيث يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر. 

وقالت وزيرة التعاون، إن اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات تعتبر هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027 والذي تم إطلاقه مؤخرا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات من الشركات في إطار البرنامج.

مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص مصر استثمارات 6 5 مليار دولار

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