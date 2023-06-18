من ماركات مختلفة لذوي الهمم| تفريغ 1524 سيارة بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة SANG SHIN القادمة من تركيا بحمولة 50308 أطنان وعلى متنها 636 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة حيث ستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة .

هذا و قد انتهى ميناء غرب بورسعيد من تفريغ سفينة الرورو العملاقة YOUNG SHIN القادمة من تركيا بحمولة 47677 طنا وذلك لتفريغ 888 سيارة بالميناء وسوف تغادر الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى سنغافورة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسفينتين بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.



وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .